Die Jury befindet Donald Trump in 34 Punkten für schuldig. Eine historische Entscheidung und für US-Medien eine Nachricht, die ausgeschlachtet wird, wie kaum eine andere.

Zum ersten Mal in der Geschichte der USA haben die Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag erlebt, dass ein früherer Präsident verurteilt wird. Noch dazu einer, der erneut das Präsidentenamt anstrebt. Donald Trump wurde von den Geschworenen in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Mehr zum Urteil lesen Sie hier.

Als das Urteil verkündet wurde, unterbrachen die Fernsehsender ihr reguläres Programm und schalteten zu ihren Korrespondentinnen und Korrespondenten, die bei Gericht warteten. Die Reporterin des Senders CBS, Norah O’Donnell, hielt nach der Verkündung einen Moment inne. "Es ist ein außergewöhnlicher Moment", sagte sie. Ihr Kollege Major Garrett sagte: Es sei "nicht nur ein juristischer Moment für dieses Land, nicht nur ein politischer Moment für dieses Land, es ist ein Moment, in dem alles über Politik und Recht und unsere Orientierung an beidem erschüttert wird wie nie zuvor".

"Unglaublich folgenreicher Tag"

CNN-Moderator Jake Tapper nannte es "einen unglaublich folgenreichen Tag in der Geschichte der Vereinigten Staaten", während MSNBC-Moderatorin Rachel Maddow das Urteil als "unumstößlich" bezeichnete. Der Trump-treue Sender Fox News kritisierte stattdessen die Staatsanwaltschaft und nannte den Prozess "von Trumps parteiischen Gegners geführt". Der Fox News-Rechtsanalyst Andrew McCarthy sagte weiter: "Was auch immer Sie von den Ergebnissen halten, in New York ist es unvorstellbar, dass jemand anderes als Donald Trump auf diese Weise angeklagt worden wäre."

Video | "Das Ganze war dramatisch" Player wird geladen Quelle: t-online

Der Prozess wurde weltweit verfolgt und nun, wo das Urteil gesprochen ist, scheint es in US-Medien wie ein Feiertag. Auf den Startseiten sämtlicher US-Medien ist Trump das tragende Thema. "In allen Punkten schuldig" prangt es beispielsweise groß auf den Internetseiten der "New York Times" (NYT) und der "Washington Post". In den Meinungsstücken der "NYT" dann das harsche Urteil: "Donald Trump, Schwerverbrecher" oder "Wie Trumps Team es versaute".

Trump veröffentlichte kurz nach dem Schuldspruch eine schriftliche Erklärung: "Ich bin ein sehr unschuldiger Mann, und das ist okay, ich kämpfe für unser Land. Ich kämpfe für unsere Verfassung. Unser ganzes Land wird im Moment manipuliert." Laut CNN ein "bekanntes Merkmal eines diktatorischen Führers". Sein "autoritärer Ausbruch" zeige, wie bedroht die amerikanischen Grundwerte seien.