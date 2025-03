Donald Trump gestikuliert bei seiner Ankunft am Präsidentenflieger Air Force One in Maryland (Archivbild): Er droht mittlerweile auch Japan mit Zöllen. (Quelle: Luis M. Alvarez/dpa)

In seiner Außenpolitik schreckt Donald Trump nicht davor zurück, langjährige Partner zu verärgern. Nun droht der US-Präsident einem engen Verbündeten in Asien.

"Ich habe Präsident Xi angerufen, ich habe die Regierung Japans angerufen, um ihnen zu sagen, dass sie ihre Währung nicht weiter reduzieren und abbauen können", sagte Trump am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus in Anspielung auf seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping . "Sie können das nicht tun, weil es uns gegenüber unfair ist." Es sei "sehr schwer für uns, Traktoren zu produzieren", wenn Japan, China und andere Länder ihre Währungen abwerten.

"Die Art und Weise, wie man das Problem ganz einfach lösen kann, sind Zölle"

Anstatt sich immer wieder am Telefon über solche Versuche zu beschweren, könnten die Vereinigten Staaten den Nachteil auch mit der Einführung von Zöllen ausgleichen, fügte Trump hinzu. "All diese Dinge summieren sich", sagte er. "Und die Art und Weise, wie man das Problem ganz einfach lösen kann, sind Zölle."

Die Äußerungen verstärkten die Nervosität an den Finanzmärkten. Diese stehen ohnehin unter Druck, nachdem Trump neue Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada in Höhe von 25 Prozent verkündet hat, die am Dienstag in Kraft traten. Zudem werden die Zölle auf chinesische Waren auf 20 Prozent verdoppelt. Die Unsicherheit über die Währungs- und Zollpolitik Washingtons ließen den japanischen Nikkei-Leitindex um fast zwei Prozent fallen, da Trumps Kommentare den Yen-Kurs in die Höhe trieben. Der Yen kletterte kurzzeitig auf 148,60 pro Dollar, nachdem er am Montag noch bei rund 150 gelegen hatte.