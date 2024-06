Farage will bei britischer Parlamentswahl antreten

Der bekannte Rechtspopulist Nigel Farage will jetzt doch bei der kommenden Unterhauswahl im britischen Parlament antreten. "Ich habe mich entschieden, ich habe meine Meinung geändert. Wissen Sie, das ist erlaubt", sagte Farage am Montagabend bei einer Pressekonferenz. Farage werde in dem Wahlkreis Clacton für die Brexit-Partei Reform UK antreten. Gleichzeitig verkündete Farage, die Partei auch künftig als Parteivorsitzender zu führen.