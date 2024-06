Der UN-Sicherheitsrat unterstützt den Plan für eine Waffenruhe in Gaza. Eine israelische Geisel enthüllt Details aus der Geiselhaft. Mehr Informationen im Newsblog.

Israelische Geisel: Details aus der Geiselhaft enthüllt

1.47 Uhr: Die 26-jährige Noa Argamani wurde am Samstag im Gazastreifen von der israelischen Armee befreit. Die israelische Nachrichtenseite "ynet" enthüllte nun, dass sie seit ihrer Entführung am 7. Oktober zunächst in den Gazastreifen und dann von einem Versteck ins nächste verschleppt wurde. Während ihrer Gefangenschaft wurden zwei männliche Mitgefangene getötet – einer mutmaßlich durch einen Angriff Israels, der andere durch die Hand seiner Entführer, wie "ynet" berichtet.

In Gefangenschaft lernte Argamani Arabisch, das ermöglichte es ihr, die Rolle einer "Repräsentantin" für andere weibliche Gefangene einzunehmen, die zeitweilig mit ihr in einer Wohnung gefangen gehalten wurden. Auch berichtete sie, dass sie in der Wohnung palästinensischer Zivilisten in Nuseirat, in der sie eine Zeitlang versteckt wurde, für die dort lebende Familie kochen und putzen musste.

Nachdem sie nach 246 Tagen des Martyriums aus den Fängen ihrer Kidnapper befreit wurde, widmet sich Argamani nun voll und ganz der Pflege ihrer schwerkranken Mutter im Krankenhaus. Diese leidet an einem Hirntumor im Endstadium. Während der Geiselhaft ihrer Tochter hatte die Frau wiederholt den Wunsch geäußert, Argamani noch ein letztes Mal zu sehen. Am Sonntag verbrachte Argamani zwei Stunden alleine mit ihrer Mutter im Behandlungsraum.

Montag, 10. Juni 2024

UN-Sicherheitsrat unterstützt Plan für Waffenruhe in Gaza

21.58 Uhr: Der UN-Sicherheitsrat spricht sich für einen von US-Präsident Joe Biden vorgestellten mehrstufigen Plan für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg aus.

Eine entsprechende Resolution hat das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen in New York angenommen. 14 Mitgliedsländer stimmen dem Entwurf zu, die Veto-Macht Russland enthält sich. "Heute haben wir für den Frieden gestimmt", sagt die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield im Anschluss.

Das Papier unterstützt einen von Biden vorgestellten Plan, der eine Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen in drei Phasen vorsieht. Den USA zufolge hat nur die islamistische Hamas dem Plan bislang nicht zugestimmt. Eine klare und öffentliche Zustimmung zu dem Plan gab es bislang aber auch von der Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nicht.

Blinken: Nur Hamas hat Waffenruhe in Gaza nicht zugestimmt

15.35 Uhr: Nur die Hamas hat dem Friedensplan von US-Präsident Joe Biden nicht zugestimmt, sagt sein Außenminister Antony Blinken. "Die einzige Partei, die nicht Ja gesagt hat, ist Hamas", sagte Blinken am Montag in Kairo. "Länder in der Region und weltweit" würden den Plan unterstützen. "Der einzige Außenseiter derzeit ist Hamas."

Biden hatte einen Drei-Phasen-Deal zur Beendigung der Kämpfe in Gaza präsentiert, dem Israel nach US-Darstellung bereits zugestimmt hat. "Israel hat Bidens Vorschlag angenommen und war entscheidend bei der Ausarbeitung. Das ist die offizielle Position der israelischen Regierung", sagte Blinken in Kairo. Eine klare öffentliche Zustimmung von Israels Regierung gibt es bisher jedoch nicht.

Hamas-Mitglied und Teenager im Westjordanland getötet

14.54 Uhr: Bei Militäreinsätzen der israelischen Armee im Westjordanland sind zwei Menschen getötet worden. Die islamistische Terrororganisation Hamas teilte mit, in Tulkarem sei ein Mitglied des militärischen Arms der Organisation ums Leben gekommen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurde bei einem weiteren Vorfall in Fara südlich von Tubas ein 15-Jähriger erschossen. Fünf weitere Menschen seien durch Schüsse verletzt worden. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe die Berichte.