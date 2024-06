Polen: Soldat stirbt nach Messerangriff an Grenze

In der vergangenen Woche soll ein Migrant an der Grenze zu Belarus einen polnischen Soldaten angegriffen haben. Der Soldat erlag nun seinen Verletzungen.

Neun Tage nach einem Messerangriff an Polens Grenze zu Belarus ist der dabei verletzte Soldat gestorben. Den Ärzten sei es nicht gelungen, sein Leben zu retten, teilte die FĂŒhrung der polnischen StreitkrĂ€fte am Donnerstag mit.

Nach Angaben der Armee hatte ein Migrant Anfang der vergangenen Woche am Grenzzaun einen Soldaten mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Er wurde zunÀchst in ein örtliches Krankenhaus gebracht und dort operiert, spÀter musste er in eine Klinik nach Warschau verlegt werden.