Droht in Russland der Finanz-Crash?

Mehrere führende Banken und Brokerhäuser sperrten am Donnerstag in der Folge den Zugang zu Hartwährungskonten von Unternehmen. Auch Kundinnen und Kunden können laut Medienberichten nicht mehr auf ihre Konten zugreifen; die Webseiten einiger Bankhäuser als auch der russischen Börse waren am Freitag nicht erreichbar.