Videotranskript lesen

Russische Raketenstartübungen – Atom-U-Boote der russischen Notflotte haben in der Barentssee Marschflugkörper abgefeuert.

Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass.



Die Barentssee liegt vor den nördlichen Küsten Norwegens und Russlands und ist zwischen den Hoheitsgewässern der beiden Länder aufgeteilt.

Das Gebiet wurde im Vorfeld für den zivilen Schiffs- und Flugverkehr gesperrt.



Die Atom-U-Boote “Sewerodwinsk” und “Orel” feuerten laut russischen Angaben Raketen vom Typ Kalibr und Granit über eine Entfernung von 170 Kilometern auf ein Seeziel ab.

Die Ziele simulierten Scheinfeinde in Form von Landungsschiffen.

Die Übung sei erfolgreich verlaufen.



Das rund 10.000 Tonnen Wasser verdrängende U-Boot gehört zur “Yasen”-Klasse der russischen U-Boote. Es hat eine Länge von 130 Metern.

Berüchtigt ist “Sewerodwinsk” auch wegen seiner Bewaffnung.



Im Oktober 2021 soll das U-Boot erstmals einen erfolgreichen Start einer Hyperschallrakete des Typs "Tsirkon" durchgeführt haben.



Das U-Boot kann im Vergleich zu anderen die achtfache Zahl an Flugkörpern aus einer Wassertiefe von etwa 40 Metern abschießen.