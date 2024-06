Auf einem Video in sozialen Medien ist zu sehen, wie der Soldat von einer Drohne verletzt wird, aber noch lebt. Der Mann bewegt sich noch, als sein Kamerad zu ihm kommt und ihm mit einem Gewehr in den Kopf schießt. Danach läuft der Soldat weg.

Der Russe untersucht weder die Verletzung des Kameraden, noch behandelt er ihn oder nimmt die Erkennungsmarken an sich. Ein Vorgehen, das bei Verletzungen von Truppenmitgliedern üblich wäre. Die gezielte Tötung eines Kameraden sei unprofessionell und belege eine gefühllose Missachtung des Lebens eigener Soldaten, urteilt das Institute for the Study of War (ISW).