Bardella – ein angstfreies Junggenie

Bardella wirkt wie ein Wiedergänger des Österreichers Sebastian Kurz, der ebenfalls eine derart verblüffende Karriere begonnen hatte, bevor er das 30. Lebensjahr erreichte. In ihm wiederholt sich das Junggeniehafte und Angstfreie, das Glatte und Perfekte. Was daran Überzeugung ist und was flexibler Opportunismus, wird sich in Kürze zeigen. (Mehr zu Bardella lesen Sie hier.) Man darf gespannt sein, ob sich für Bardella auch der ikarushafte Absturz von Sebastian Kurz wiederholt.