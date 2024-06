Parlamentswahl in Frankreich Darum tritt Macron nicht an Von t-online , lim 25.06.2024 - 13:30 Uhr Lesedauer: 4 Min. Macron (l.), Bardella und Le Pen (r.): In Frankreich stehen Neuwahlen an. Die Rechten könnten dabei als Sieger hervorgehen. (Quelle: Imago/Vincent Isore, Gettyimages/Connel Design/t-online) Kopiert News folgen

Nach der Schlappe für Macron bei der Europawahl stimmt Frankreich nun über ein neues Parlament ab. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Schon am 30. Juni und am 7. Juli – fast einen Monat nach der Europawahl – sollen Frankreichs Bürgerinnen und Bürger erneut an die Wahlurne treten. Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Frankreich liegt die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen laut einer Umfrage deutlich in Führung. Der Umfrage für die Zeitung "Le Parisien" und den Sender Radio France zufolge kommt der RN auf 35,5 Prozent der Stimmen, gefolgt von dem links-grünen Wahlbündnis Neue Volksfront (NFP) mit 29,5 Prozent. Macrons Partei Renaissance würde derzeit auf dem dritten Rang landen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich am Sonntag in einem ARD-Interview mit Blick auf einen möglichen Wahlsieg der Rechtspopulisten in Frankreich besorgt. Doch warum wird in Frankreich überhaupt neu gewählt und welche Auswirkungen könnte die Wahl haben? t-online gibt einen Überblick:

Warum wird neu gewählt?

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach der Wahlschlappe für seine Partei Renaissance bei der Europawahl Neuwahlen verkündet und die Nationalvertretung aufgelöst. Diese Entscheidung kam für viele Franzosen vermutlich überraschend. Er soll damit aber wohl das Ziel verfolgen, den rechten Rassemblement National zu "entzaubern". 32 Prozent der Franzosen machten ihr Kreuz bei der Partei von Marine Le Pen – mehr als doppelt so viele wie bei der Partei Macrons.

"Dies ist ein entscheidender Moment für eine Klarstellung", sagte Macron nach Bekanntgabe der Ergebnisse der Europawahl. "Ich habe Ihre Botschaft und Ihre Bedenken gehört und werde sie nicht unbeantwortet lassen", fügte er an die Wähler gerichtet hinzu. Eine mögliche Stichwahl soll am 7. Juli erfolgen. "Frankreich braucht eine klare Mehrheit." Am Ende des Tages könne er nicht so tun, "als ob nichts geschehen wäre", fügte der Präsident hinzu.

Wer sind die wichtigsten Akteure?

Präsident Macron selbst steht nicht nur Wahl, da der Präsident direkt vom Volk gewählt wird. Die wichtigsten Akteure sind darum derzeit die Kandidaten für den Posten des Premierministers.

Aktuell ist das noch Macrons Parteikollege Gabriel Attal. Für den RN hat Parteichefin Le Pen Jordan Bardella vorgeschlagen. Mehr zu dem jungen Rechten lesen Sie hier. Für die linke Volksfront will der 72-jährige Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon an die Spitze. Le Pen selbst möchte nicht antreten, sie strebt für 2027 das Amt der Präsidentin an.

Wie stehen die Chancen der rechten Partei RN?

Laut jüngsten Umfragen stehen die Rechten in Frankreich deutlich an der Spitze. In einer Umfrage wenige Tage vor der Wahl erreichen sie 35,5 Prozent der Stimmen. Macrons Partei hingegen liegt auf Platz drei.

Wie läuft die Wahl ab?

Die Nationalversammlung verfügt über 577 Sitze. Im ersten Wahlgang am 30. Juni wählen die Bürgerinnen und Bürger einen Kandidaten, der in ihrem Wahlkreis für diese Versammlung antritt. Der Vertreter oder die Vertreterin ist automatisch gewählt, wenn er oder sie die absolute Mehrheit der Stimmen erhält. Dabei ist allerdings auch die Wahlbeteiligung entscheidend: Die absolute Mehrheit ist erreicht, wenn ein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von mindestens 25 Prozent erhält.