Die niedrige Geburtenrate in Russland macht dem Kreml Sorgen. Eine Besserung ist kurzfristig wohl nicht in Sicht.

Der Kreml hat die Bevölkerungsentwicklung in Russland als "katastrophal für die Zukunft der Nation" bezeichnet. "Wir leben im größten Land der Welt und werden von Jahr zu Jahr weniger", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass. Die Geburtenrate in Russland liegt Peskow zufolge derzeit bei 1,4 Kindern pro Frau.