Aktualisiert am 14.08.2024 - 17:21 Uhr

Aktualisiert am 14.08.2024 - 17:21 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Unfall in Ostfrankreich

Im Osten Frankreichs hat es einen Unfall mit zwei Kampfjets gegeben. Ein Pilot wurde wohlbehalten aufgefunden, die Suche nach zwei weiteren Piloten dauert an.

In Ostfrankreich hat es einen Unfall mit zwei Militärjets gegeben. Zwei Maschinen vom Typ Rafale vom Luftwaffenstützpunkts Saint-Dizier seien am Mittwoch in der Luft zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der französischen Luftwaffe der Nachrichtenagentur AFP. Einer der Piloten habe vor dem Zusammenstoß den Schleudersitz aktiviert und sich retten können. Von einem Flugschüler und seinem Ausbilder, die das zweite Flugzeug steuerten, gab es zunächst kein Lebenszeichen.