Ein nordkoreanischer Soldat ist Medienberichten zufolge über die militärisch hochgerüstete innerkoreanische Grenze nach Südkorea geflohen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, soll ein Mann in militärischer Uniform am Dienstagmorgen im Osten der koreanischen Halbinsel übergelaufen sein. Dort wurde er von südkoreanischen Wachposten in Gewahrsam genommen. Genauere Details sind bislang unklar.