Regierungsmitglieder liefern sich in Israel Wortgefechte. Im Westjordanland kommt es zu Gewalt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Gazastreifen: Vier Tote bei Angriff auf Hilfskonvoi

3.10 Uhr: Bei einem israelischen Luftangriff auf einen Hilfskonvoi, der am Donnerstag Lebensmittel und Treibstoff zu einem Krankenhaus im Gazastreifen transportierte, sind vier Palästinenser getötet worden. Dies teilt die in den USA ansässige Hilfsorganisation Anera mit. Die vier Palästinenser befanden sich im Führungsfahrzeug des Konvois, der für ein Krankenhaus in Rafah bestimmt war, erklärt Anera in einer Stellungnahme am Freitag. Israel behauptet, es habe sich um "bewaffnete Angreifer" gehandelt, was die Organisation jedoch zurückweist.

Westjordanland: Israelische Armee töte zwei Menschen

2.19 Uhr: Israelische Streitkräfte haben zwei Menschen in getrennten Vorfällen im Westjordanland getötet. Nach Angaben der israelischen Armee sei ein Angreifer in eine israelische Siedlung der Gemeinde Karmei Tzur eingedrungen. Am Ort eintreffende Soldaten hätten den Angreifer getötet, der auf sie geschossen habe. Nach weiteren Angreifern werde gesucht. In einem weiteren Vorfall schoss ein Attentäter auf Soldaten, nachdem sein Auto explodiert sei. Eine Stellungnahme der Palästinenser liegt zunächst nicht vor.

Israel greift Hisbollah-Ziele im Libanon an

1.40 Uhr: Die gegenseitigen Angriffe der Hisbollah-Miliz im Libanon und der israelischen Armee im Grenzgebiet der beiden Länder dauern an. Wie die israelische Armee in der Nacht mitteilte, seien schätzungsweise 40 Geschosse aus dem Libanon auf den Norden Israels abgefeuert worden. Einige seien abgefangen worden. Es gebe keine Berichte über Verletzte. Die israelische Luftwaffe habe daraufhin eine Reihe von Abschussvorrichtungen der vom Iran unterstützten Schiiten-Miliz im Süden des Libanons angegriffen und getroffen, teilte die Armee weiter mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht überprüfen.

Freitag, 30. August

Netanjahu streitet angeblich mit Verteidigungsminister

23.10 Uhr: Während einer Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts soll es nach übereinstimmenden Medienberichten zu einem heftigen Wortwechsel zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Joav Galant gekommen sein. Galant habe Netanjahu vorgeworfen, er stelle die Stationierung von Soldaten an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten über eine Befreiung israelischer Geiseln aus dem Gazastreifen, berichten der Sender Channel 12 und das Portal "ynet".

Bei den Verhandlungen mit der islamistischen Hamas über eine Waffenruhe ist Israels Forderung nach dauerhafter Kontrolle des sogenannten Philadelphi-Korridors einer der Hauptstreitpunkte. Unter dem etwa 14 Kilometer langen Korridor verlaufen Israel zufolge etliche Tunnel der Hamas. Netanjahu pocht auf eine Kontrolle des Korridors, um Waffenschmuggel nach Gaza zu unterbinden. Ägypten bestreitet die Existenz unterirdischer Schmuggelrouten.

Organisation: Vier Tote bei neuem Vorfall mit Hilfstransport in Gaza

20.19 Uhr: Nach Schüssen auf ein humanitäres UN-Fahrzeug im Gazastreifen hat es erneut einen Vorfall mit einem Hilfstransport gegeben. Mehrere Bewaffnete hätten die Kontrolle über ein Fahrzeug an der Spitze eines Konvois übernommen, teilte die Armee mit. Das israelische Militär habe sie dann angegriffen. Dabei kamen vier Palästinenser in dem Fahrzeug ums Leben, wie die Hilfsorganisation Anera mitteilt.

Israels Militär äußerte sich nicht zu möglichen Opfern. Soldaten hätten beobachtet, wie bewaffnete Männer in das Fahrzeug des mit dem Militär koordinierten Anera-Hilfskonvois stiegen, hieß es von der Armee. Die Anwesenheit der zugestiegenen Männer sei nicht mit den Behörden koordiniert gewesen. Laut Armee wurden bei ihnen Waffen identifiziert.

Israels Armee: Hamas-Führer in Dschenin und weitere getötet

11.32 Uhr Israel hat bei dem großangelegten Militäreinsatz im nördlichen Westjordanland nach eigenen Angaben den für die Stadt Dschenin zuständigen Hamas-Führer getötet. Wissam Chasim sei in einem Fahrzeug in der Gegend unterwegs gewesen, heißt es in einer Erklärung der Armee, des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet sowie der israelischen Polizei. Er habe Anschläge geplant und ausgeführt.