Nach den koordinierten Explosionen Hunderter sogenannter Pager am Dienstagabend sind laut Medienberichten am Mittwochmittag mehrere Walkie-Talkies detoniert. Wie es übereinstimmend heißt, seien im südlichen Beirut Explosionen zu hören gewesen. Aus Hisbollah-Kreisen verlautete, dass in einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt "eine Anzahl von Walkie-Talkies explodiert" sei.

2.800 Verletzte bei Explosionen am Dienstag

Am Dienstag waren an mehreren Orten im Libanon gleichzeitig hunderte Pager explodiert, welche die Menschen unter anderem in ihren Hosentaschen aufbewahrten. Dabei wurden rund 2.800 Menschen verletzt und mindestens zwölf starben an ihren Verletzungen.