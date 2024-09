Deutschland und verbündete Staaten drohen den islamistischen Taliban in Afghanistan wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen gegen Frauen und Mädchen mit dem Gang vor den Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag. Im Rahmen der Frauenrechtskonvention der Vereinten Nationen (CEDAW), dessen Vertragsstaat Afghanistan ist, hätten Deutschland, Australien, Kanada, und die Niederlande die Taliban offiziell an ihre Verpflichtung erinnert, Verstöße gegen Frauenrechte einzustellen, heißt es im Entwurf einer Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur in New York vorlag.