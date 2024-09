Am Freitag hat die israelische Armee Hassan Nasrallah per Luftangriff getötet. Die besten Chancen auf die Nachfolge als nächster Hisbollah-Chef hat sein Cousin Haschim Safi al-Din.

Hassan Nasrallah hat 32 Jahre lang die Hisbollah angeführt und ist zum mächtigsten Mann im Libanon aufgestiegen. Doch nach massiven Angriffswellen Israels ist nicht nur der Chef der Gruppe , sondern auch ein Großteil der Führungsebene ausgeschaltet. Die Hisbollah ist so geschwächt und gedemütigt wie seit Jahren nicht. Doch es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Terrorgruppe einen neuen Anführer benennt. Schon jetzt ist ein Name im Umlauf.

Das ist Hassan Nasrallahs möglicher Nachfolger Haschim Safi al-Din

Ein schiitischer Geistlicher im Dschihad-Rat

Haschim Safi al-Din wurde 1964 im Südlibanon geboren und in Irak sowie im iranischen Qum zum schiitischen Geistlichen ausgebildet. Er studierte an der Seite von Nasrallah, bis er 1994 in den Libanon zurückging. Er stieg schnell in den Rängen der Hisbollah auf, wurde 1995 Mitglied des Schura-Rats und bald darauf Leiter des Dschihad-Rates, was seinen Einfluss auf die militärischen und strategischen Operationen der Hisbollah festigte.