Mit einem Luftschlag auf die libanesische Hauptstadt Beirut hat Israel am Freitag den Chef der Hisbollah ausgeschaltet. Was das für den Nahostkonflikt bedeutet, erklärt ein Experte.

Israel versucht, die Stärke seiner Gegner zu minimieren. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass das Land sehr tief in die Strukturen seiner Gegner eingedrungen ist. Das ist eine gefährliche Strategie. Denn wir wissen nicht, wie der Iran darauf reagiert und was in Zukunft noch alles möglich ist.

Christian Mölling ist stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Denkfabrik Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung. Er studierte Politik-, Wirtschafts- und Geschichtswissenschaften an den Universitäten Duisburg und Warwick und promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Die Gewalt wird weitergehen. Aber das Bild der Spirale ist falsch. Die Kämpfe können sich nicht unendlich weiter hochschaukeln. Irgendwann ist ein Maximum erreicht. Ob wir schon an diesem Punkt sind, weiß ich nicht. Aber die Frage sollte eher lauten: Welche Wahl hat überhaupt Israel? Das Land könnte natürlich die Kämpfe einstellen und hoffen, dass es nicht angegriffen wird. Diese Hoffnung ist in Israel aber nach den Attacken des 7. Oktober dahin. Also lautet die israelische Antwort: Wenn ohnehin schon alles in Flammen steht, gehen wir gegen alle Akteure vor, die unseren Staat zerstören wollen. Dafür nimmt Israel ja sogar in Kauf, dass es sich international isoliert und selbst die USA vor den Kopf stößt.