Ukraine-Verhandlungen Trump: "Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland"

US-Präsident Trump will eine Abmachung für ein Kriegsende in der Ukraine präsentieren – und macht der Ukraine schwere Vorwürfe.

US-Präsident Donald Trump wirft dem ukrainischen Regierungschef Wolodymyr Selenskyj vor, mit seiner Haltung den Krieg mit Russland unnötig zu verlängern. Selenskyjs Weigerung, die Besetzung der Krim durch die Russen zu akzeptieren, sei "sehr schädlich für die Friedensverhandlungen", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, nachdem die US-Regierung den Druck auf beide Seiten ohnehin schon erhöht hatte.

Es seien solche aufhetzende Äußerungen, die es schwierig machten, diesen Krieg beizulegen, schrieb Trump. Selenskyj hatte Gebietsabtretungen an Russland zuvor kategorisch ausgeschlossen. "Da gibt es nichts zu bereden. Das steht außerhalb unserer Verfassung", sagte der Staatschef in Kiew mit Blick auf von Russland annektierte ukrainische Gebiete wie die Schwarzmeerhalbinsel Krim.

In der Trump-Administration stößt die ukrainische Haltung auf Unmut. Trumps Vize-Präsident J. D. Vance sagte am Mittwoch, beide Seiten müssten einen Teil des Territoriums, das sie derzeit in der Ukraine kontrollieren, aufgeben, ohne Details zu den Gebieten zu nennen. Den Russen und Ukrainern sei ein "eindeutiger Vorschlag" für die Friedensverhandlungen unterbreitet worden. Am Mittwochabend (Ortszeit) sagte Trump in Washington zum Stand der Verhandlungen: "Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland". Nun müsse er noch den ukrainischen Präsidenten überzeugen, was "schwieriger" sei.

Damit würde der Druck auf die Regierung in Kiew enorm steigen, sich einer Vereinbarung zu beugen, die ohne ihr direktes Zutun entstanden ist. Bislang hatte es keine direkten Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russlands Diktator Wladimir Putin gegeben.

Selenskyj hatte ebenfalls am Mittwoch eine Erklärung der US-Regierung aus dem Jahr 2018 veröffentlicht, in der sich US-Präsident Trump gegen die Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel durch Moskau aussprach. Bei Telegram veröffentlichte Selenskyj einen Link zu der Erklärung vom 25. Juli 2018, die vom damaligen US-Außenminister Mike Pompeo unterzeichnet worden war. Darin heißt es unter anderem, dass die USA "den Versuch Russlands, die Krim zu annektieren, ablehnen".

Gespräche in London nur auf Beraterebene

Auch Trumps Vize hatte zuvor schon den Druck auf die Ukraine erhöht. Es sei an der Zeit, dass "sie entweder 'Ja' sagen", oder sich die USA aus dem Verhandlungsprozess zurückziehen, sagte Vance am Mittwoch während seiner Indien-Reise. US-Außenminister Marco Rubio hatte zuvor seine Teilnahme an einem geplanten Gipfeltreffen zum Ukrainekonflikt in London abgesagt.

Gesprochen wurde am Mittwoch in der britischen Hauptstadt dann nur noch auf Beraterebene, nicht unter Außenministern. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums gab logistische Gründe für Rubios Abwesenheit an, die Erwartungen an schnelle Fortschritte in London für einen Frieden in der Ukraine wurden deshalb gedämpft.

Vor einer Woche hatte der US-Minister noch ein ähnliches Treffen in Paris besucht. Die "New York Times" berichtete, Rubio habe am Dienstag beschlossen, die nächste Phase der Gespräche auszulassen. Das Treffen in London sei danach herabgestuft worden, schrieb das Portal "Politico".

Ergebnisse wurden im Anschluss an die Sitzung auch nicht verkündet. Am Abend teilte der Chef des Kiewer Präsidentenbüros, Andrij Jermak, mit, die ukrainischen Delegation habe sich in London mit dem US-Gesandten Keith Kellogg ausgetauscht.

Kellogg bewertete die Gespräche in London dennoch positiv. Nun sei es Zeit, bei der "Kriegsdirektive" von Präsident Trump voranzukommen, schrieb Kellogg auf dem Kurznachrichtendienst X: "Das Töten beenden, Frieden erzielen und Amerika an die erste Stelle setzen."

US-Sondergesandte nach Moskau?