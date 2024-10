League of Angels - das Spiel der Engel

Die Meldungen über getötete Hisbollah-Kommandeure häufen sich, zahlreiche Menschen sind gestorben. Doch wie erleben die Bürger im Libanon die Situation?

Täglich schlagen israelische Bomben im Libanon ein. Allein in der Nacht auf Dienstag gab es sechs Angriffe auf den nördlichen Nachbarn, am Dienstagmorgen ging es direkt weiter. Das Militär und die Regierung sehen diese Aktionen als Erfolg. In kurzer Zeit schaltete Israel große Teile der Führungsriege der Terrororganisation Hisbollah aus, inklusive des Anführers Hassan Nasrallah.

Was bei solchen Verkündungen schnell untergeht, ist die Situation der Menschen vor Ort. Allein am Montag starben innerhalb von 24 Stunden 95 Menschen, 172 weitere wurden verletzt. Viele davon hatten keinen Bezug zur Hisbollah. Zehntausende weitere flohen nach dem Start der israelischen Bodenoffensive aus dem Süden nach Beirut.

Doch auch dort leben die Menschen aufgrund der Angriffe in Angst. Niemand weiß, wie es weitergeht, die Lage ist unberechenbar. Dennoch müssen sie ihr Leben gestalten. Wie erleben die Leute die Situation? t-online hat mit Menschen gesprochen, die aktuell im Libanon leben.

"Wir wissen nicht, was wir machen sollen"

Auf die Frage, wie es ihr geht, antwortet Nicole Hamouche mit "fifty, fifty". Sie versuche, positiv zu bleiben, doch das gelinge in diesen Tagen immer seltener. Die französisch-libanesische Journalistin lebt in Beirut und erlebt die Angriffe täglich. "Wir fühlen uns nicht sicher. Wir wissen nicht, was wir machen sollen." Ihre Stimme klingt verzweifelt, es sei eine "tragische Situation".

In der vergangenen Nacht seien israelische Drohnen über ihr Haus geflogen. Hamouche macht dies Angst. Sie lebt in einem christlichen Viertel. "Das ist reines Wohngebiet, hier gibt es keine Hisbollah und auch keine Palästinenser. Was machen die hier?"

Solche Erlebnisse schüren die Unsicherheit. Das Gefühl: Es gibt keine Hoffnung auf Besserung, die libanesische Bevölkerung wird vergessen. "Wir werden unserem Schicksal überlassen." Enttäuscht zeigt sie sich auch von ihrer zweiten Heimat. Sie hat 14 Jahre in Frankreich gelebt und eine westliche Ausbildung erfahren. Dort sei es stets um die Wichtigkeit der Demokratie gegangen. "Ich bin jetzt schockiert von den Doppelstandards. Anderswo kümmern sie sich nicht um Demokratie."

Es gibt auch Hoffnung: die libanesische Solidarität

Erst kürzlich habe die französische Botschaft informiert, dass ein Schiff aus Frankreich Richtung Libanon unterwegs sei und für eine mögliche Evakuierung bereitstehe. Für Hamouche ist das kaum ein Trost. "Ich will kein Schiff, ich will Lösungen." Zwar signalisiere die Regierung ihre Verbundenheit mit dem Libanon, tue aber wenig zur Stabilisierung der Lage."Meine Mutter lebt hier. Sie ist 90 Jahre alt und will nicht weg. Was soll ich mit ihr machen?"

Eine Million Menschen sind laut der libanesischen Regierung im Land auf der Flucht, viele kamen aus dem Süden nach Beirut, insbesondere nach dem Beginn der Bodenoffensive. Lesen Sie hier mehr zu den Zielen der Vertriebenen.

Doch es gebe in dieser düsteren Zeit auch Hoffnung, findet Hamouche: "Die libanesische Solidarität ist großartig. Die Vertriebenen sind überall willkommen, jeder hilft."

2.000 Mahlzeiten für die Bedürftigen

Das nimmt auch Katrin Prütz wahr. Die 54-Jährige stammt ursprünglich aus Greifswald, lebt nun aber bereits seit fast 20 Jahren im Libanon. Auch sie beschreibt die Solidarität als "unwahrscheinlich groß". Man sei unter Gleichgesinnten. So würden auch Christen und Muslime in diesen Tagen zusammenhalten. Einen neuen Bürgerkrieg wolle niemand. Sie sei tief beeindruckt, wie Menschen trotz persönlicher Schicksale immer wieder hilfsbereit seien.