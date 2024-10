Aktualisiert am 22.10.2024 - 17:49 Uhr

Neues Hauptquartier in Rostock

Die Deutsche Marine übernimmt in der Ostsee eine Führungsrolle für die Nato. Das neue Hauptquartier in Rostock muss der deutsche Botschafter dem Kreml persönlich erklären.

Das russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter Alexander Graf Lambsdorff einbestellt, um gegen die Eröffnung des Marine-Hauptquartiers zur Stärkung der Ostflanke der Nato zu protestieren. Es handle sich um einen Verstoß gegen den im Zuge der deutschen Einheit geschlossenen Zwei-plus-Vier-Vertrag, der eine Stationierung von Nato-Truppen in Ostdeutschland untersage, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte dagegen am Montag bei der Eröffnung betont, dass keine geltenden Verträge verletzt würden.