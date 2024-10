Israelische Kampfjets fliegen Angriffe auf iranische Militäreinrichtungen. Was wissen wir und was nicht?

Israel hat am Samstag den lange erwarteten Vergeltungsschlag für einen iranischen Angriff am 1. Oktober durchgeführt. Aus Teheran wurden Explosionen gemeldet. Das ist der aktuelle Stand der Informationen:

Warum schlägt Israel zu?

Die iranischen Revolutionsgarden, die Elitestreitmacht des Landes, hatten am 1. Oktober rund 200 ballistische Raketen auf Israel abgefeuert. Der Angriff erfolgte nach einer Reihe von gezielten Tötungen durch Israel, die sich gegen zentrale Akteure in Irans Netzwerk nichtstaatlicher Verbündeter wie der libanesischen Hisbollah-Miliz und der islamistischen Hamas richteten. Israel hatte daraufhin Vergeltung angekündigt. "Wie jedes andere souveräne Land der Welt hat der Staat Israel das Recht und die Pflicht zu reagieren", erklärte das israelische Militär.

Wie schlägt Israel zu?

Was wurde getroffen?

Laut dem israelischen Militär handelt es sich um "präzise Angriffe auf militärische Ziele im Iran". Der Angriff wird in den iranischen Medien heruntergespielt, er sei begrenzt. Es gibt bislang keine Berichte über Opfer. Laut der israelischen Zeitung "Haaretz" sind Militärbasen im Westiran Ziel. Ein israelischer Beamter erklärte dem US-Sender NBC News, Israel greife keine Atomanlagen oder Ölfelder im Iran an. "Wir zielen auf Dinge, die uns in der Vergangenheit bedroht haben oder in der Zukunft bedrohen könnten", sagte ein Beamter dem Sender. Am frühen Morgen wurde über eine weitere Explosion im Stadtzentrum Teherans berichtet.