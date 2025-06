Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Reich, mächtig, einflussreich: Tech-Milliardäre könnten unbeschwert leben, stattdessen fürchten sie den Weltuntergang, sagt Internetpionier Douglas Rushkoff. Und erklärt, warum das ein gewaltiges Problem für uns alle ist.

Tech-Milliardäre verfügen über ungeheuren Reichtum, seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus sind sie auch mächtiger als je zuvor. Doch sie streben weniger ein Leben in paradiesischen Zuständen an, vielmehr planen sie ihre eigene Flucht aus unserer Realität, warnt Douglas Rushkoff, Internetpionier und Autor des Buches "Survival of the Richest".

Im Gespräch erklärt Rushkoff, wieso Tech-Milliardäre Fantasien vom Weltuntergang hegen und ihre Pläne für den Rest der Menschheit überaus gefährlich sind.

t-online: Herr Rushkoff, Tech-Milliardäre gelten als Visionäre, die die Menschheit mit ihren Technologien in eine bessere Zukunft führen wollen. Sie äußern erhebliche Zweifel daran, dass diese Superreichen unser Wohl im Sinn haben. Wie kommen Sie zu dieser Ansicht?

Douglas Rushkoff: Milliardenschwere Tech-Entwickler werden als Innovatoren und Visionäre wahrgenommen. Aber das ist ein großes Missverständnis. Sie wollen schnell vorankommen, agieren aber ziemlich reaktionär. Sie streben keine grundlegenden Veränderungen an, sondern wollen sich vielmehr den Veränderungen widersetzen, die neue Technologien mit sich bringen würden.

Warum sollten diese Menschen das wollen?

Weil sie das zugrunde liegende Wirtschaftssystem, von dem ihr Reichtum und ihre Macht abhängen, nicht stören wollen. Sie wollen uns nicht die kreativen Möglichkeiten der Technologie bieten, weil wir sie dazu nutzen würden, uns von unseren veralteten Systemen zu befreien und neue Möglichkeiten zu schaffen. Es steht zu viel Geld auf dem Spiel. Stattdessen nutzen sie die Technologie, um unser Verhalten zu kontrollieren und unsere Berechenbarkeit zu erhöhen.

Früher standen die Tech-Milliardäre eher auf der Seite der Demokraten und Neoliberalen, jetzt halten Sie es mit dem Weißen Haus unter Donald Trump. Was ist passiert?

Sie sind Geschäftsleute und unterstützen jedes Regime, das ihnen zu exponentiellem Wachstum verhilft. Die Demokraten waren besser für den globalen Handel und nationale Technologieinvestitionen, aber dann begannen Joe Biden und Kamala Harris, über die Regulierung von Künstlicher Intelligenz zu sprechen, während Trump eine vollständige Deregulierung anbot – insbesondere für die Energie, die die KI-Server antreibt. Nur so können sie ihre Monopole stärken und ihr Wachstum beschleunigen, um ihre Ziele zu erreichen.

Zur Person Douglas Rushkoff, Jahrgang 1961, ist Vordenker und Kritiker digitaler Entwicklungen, über die er zahlreiche Bücher veröffentlicht hat. Derzeit ist Rushkoff Professor für Medientheorie und digitale Wirtschaft am Queens College der City University New York. Rushkoff prägte Begriffe wie "Digital Natives" und "viral gehen", sein aktuelles Buch "Survival of the Richest. Warum wir vor den Tech-Milliardären noch nicht einmal auf dem Mars sicher sind" erschien 2025 in Deutschland.

Was sind das für Pläne?

Sie wollen dieser Realität entfliehen und in die nächste Realität eintreten. Sie sehen sich selbst als die nächste Form des Menschen. Dieser Planet ist für sie nur der Treibstoff, um an den nächsten Ort zu gelangen.

Was ist denn falsch an diesem Planeten?

Sie glauben, dass unsere Welt einem unvermeidlichen Ende entgegengeht. Sie glauben, dass der Klimawandel, eine Pandemie, wirtschaftliche Unruhen, ein Atomkrieg oder eine andere Katastrophe das Leben unerträglich machen und sie dazu zwingen werden, an einen anderen Ort zu fliehen. Das ist sowohl ihre Angst als auch ihre Fantasie.

Dementsprechend beginnt Ihr neuestes Buch "Survival of the Richest" mit der Beschreibung einer bizarren Begegnung mit fünf sehr reichen Menschen irgendwo in der Wüste.

Bizarr trifft es sehr gut. Ich erhielt eine Einladung, einen Vortrag in einem Luxusresort in der Wüste zu halten. Es war für Geschäftsleute, es wurde sehr gut bezahlt. Ich dachte, ich würde vor hundert Investoren über die digitale Wirtschaft sprechen, aber es waren nur fünf Männer in einem Raum, die mir Fragen stellten.

Können Sie Details über diese fünf Personen nennen?

Es tut mir leid, nein, mein entsprechender Vertrag enthielt eine Geheimhaltungsklausel.

Okay. Aber was wollten diese Leute von Ihnen wissen?