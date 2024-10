Aus Protest gegen eine Justizreform der mexikanischen Regierung, nach der sämtliche Richter des Landes durch Wahlen bestimmt werden sollen, haben acht von elf Richtern am Obersten Gericht ihren Rücktritt angekündigt. Die acht Richter, darunter auch die Vorsitzende des Gerichts, Norma Piña, erklärten am Mittwoch (Ortszeit), dass sie für die Wahl im Juni 2025 nicht zur Verfügung stünden.

Weltweit einzigartiges Prinzip

Die linksgerichtete Regierung hatte die Reform noch unter Ex-Präsident Andrés Manuel López Obrador im September mit ihrer breiten Mehrheit im Parlament verabschiedet. Demnach müssen alle Richter, auch die des Obersten Gerichtshofs, ab 2025 direkt gewählt werden, was weltweit einzigartig ist. Die Linke begründet die Reform mit der "Korruption" in der Justiz und den "Privilegien" der Richter.

Präsidentin Sheinnaum verteidigt Gesetz

Die acht Richter kündigten ihren Rücktritt am letzten Tag der Frist für die Anmeldung zu den künftigen Wahlen an. Der Oberste Gerichtshof will am kommenden Dienstag über den Antrag eines der zurückgetretenen Richter beraten, der vorsieht, die Reform für Richter außerhalb des Obersten Gerichts für verfassungswidrig zu erklären. Die Wahl der Obersten Richter wäre demnach weiter verfassungskonform.