Dabei gaben sich die Fake-Brigaden große Mühe, die Welt von ihrer Existenz zu überzeugen, zum Beispiel mit einem Facebook-Auftritt. Dort veröffentlichte die 88. mechanisierte Brigade immer wieder Bilder von Soldaten und Ausrüstung, die angeblich an der Grenze zu Belarus entstanden seien, wo die Einheit kämpfe. Doch die Autoren des Fachportals militaryland.net wunderten sich bald, dass die Brigade nie über Verluste in ihren Reihen berichtete und auch nicht, wie viele andere ukrainische Einheiten, um Spenden von Social-Media-Nutzern bat.

"Und das wirkte noch verdächtiger"

Ukraine bestätigt Verdacht um Fake-Brigaden

Um Klarheit zu bekommen, wandten sich die Autoren von militaryland.net direkt an den Generalstab der ukrainischen Armee. Dieser bestätigte dem Portal, dass mit Stand 21. Oktober "keine Einheit mit dem Namen 88. mechanisierte Brigade" in der ukrainischen Armee gebe. Laut militaryland.net ist es "sehr wahrscheinlich, dass die 13. Jägerbrigade ebenfalls nicht existiert".

Die Experten sehen zwei mögliche Erklärungen für das Rätsel um die Fake-Brigaden. So könnte es sich entweder um kleine Gruppen von Freischärlern auf Seiten der Ukraine handeln, die darauf hoffen, irgendwann in die reguläre Armee übernommen zu werden. Oder die beiden Fake-Brigaden dienen der psychologischen Kriegsführung und sollen die ukrainische Armee größer erscheinen lassen als sie tatsächlich ist. In dem Fall wäre allerdings unverständlich, warum Kiew so bereitwillig mitteilt, dass zumindest die 88. mechanisierte Brigade gar nicht existiert.