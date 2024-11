Kemi Badenoch ist die neue Chefin der Konservativen Partei in Großbritannien . Sie soll die Tories nach der historischen Niederlage bei der Parlamentswahl mit einem harten Rechtskurs zurück in die Regierung führen. Die Mitglieder wählten die ehemalige Wirtschaftsministerin zur Nachfolgerin von Ex-Premierminister Rishi Sunak. Sie ist die erste schwarze Frau in dieser Position.

Frau klarer Worte

Die Konservativen verwandelten sich immer weiter von einer Mitte-Rechts-Kraft in eine radikale rechtspopulistische Partei, erklärte der Politologe Tim Bale. Welche Politik der Experte der Queen Mary University of London erwartet? Forderungen nach möglichst wenig staatlicher Einmischung, im Ton nationalistisch und einwanderungsfeindlich sowie gegen Klimaneutralität.

Die neue Chefin wurde als Olukemi Olufunto Adegoke in London geboren, wuchs aber in Nigeria, dem Heimatland ihrer Eltern, auf. Mit 16 Jahren zog sie nach London, machte ihren Schulabschluss und arbeitete nebenbei bei McDonalds. Danach studierte sie Informatik und arbeitete später im Finanzwesen und bei der Zeitschrift "Spectator". 2015 wurde sie in die Londoner Stadtversammlung gewählt, 2017 in das britische Parlament. Sie war Handelsministerin und Ministerin für Frauen und Gleichstellung und hatte weitere Junior-Ministerposten unter Boris Johnson, Liz Truss und Rishi Sunak inne.