In Kanada befürchtet man einen Ansturm an der Grenze mit den USA. Donald Trump hatte angekündigt, Migranten massenhaft abzuschieben.

In Kanada ist man nach dem Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl nervös. Die kanadischen Behörden sind nach eigenen Angaben "in höchster Alarmbereitschaft". Der Grund: möglicher illegaler Einreisen von Migranten. "Wir sind in höchster Alarmbereitschaft", sagte ein Sprecher der kanadischen Polizei, Charles Poirier, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "All unsere Augen sind auf die Grenze gerichtet, (...) denn wir wissen, dass Trumps Haltung zur Einwanderung die illegale und irreguläre Migration nach Kanada verstärken könnte."