Der iranische Aktivist Kianoosh Sanjari hat sich aus Protest gegen das Mullah-Regime in seiner Heimat das Leben genommen. In sozialen Medien hatte er seinen Suizid für den Fall angekündigt, dass vier politische Gefangene nicht freigelassen würden. Weil die Mullahs darauf nicht reagierten, setzte Sanjari seine Ankündigung in die Tat um, wie befreundete Aktivisten berichten.