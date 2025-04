Konflikt in der Arktis Musk propagiert enge Verbindung zu Russland

Von t-online Aktualisiert am 07.04.2025 - 13:24 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Tech-Milliardär Elon Musk (Archivbild): Er unterstreicht die engen Beziehungen zwischen den USA und Russland. (Quelle: Jose Luis Magana/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Regierungsberater Elon Musk verwirrt mit einem Post auf seiner Plattform X. Darin betont er die Nähe der USA zu Russland.

Elon Musk überrascht mit einem Post auf X. In einem Video unterstreicht er die besondere Nähe der Vereinigten Staaten zu Russland. Dabei zoomt er ganz nahe an die Beringstraße heran, die Schifffahrtsroute zwischen Alaska und Russland. Dort liegen nur wenige Kilometer entfernt die beiden Diomedes-Inseln. Die kleine Diomedes-Inseln gehört zu den USA und wird von 82 Menschen bewohnt. Die zu Russland gehörende größere der beiden Inseln ist unbewohnt.

Die USA hatten Alaska 1867 von Russland gekauft. Eine Methode des Landerwerbs, die nun auch in der Debatte um die Zukunft Grönlands eine Rolle spielt. Musk geht es aber nicht allein um die Ambitionen der USA in der Arktis und die geringe geografische Distanz zwischen Russland und den USA. Zwischen den beiden Diomedes-Inseln verläuft auch eine Zeitzone. Beim Passieren der Grenze aus den USA in Richtung Russland lassen sich so 21 Stunden gewinnen. Faszinierend. Vor allem für einen Rastlosen wie Musk.

Hunderttausende demonstrieren gegen Donald Trump

Donald Trump und Elon Musk verändern die USA seit Anfang des Jahres. Gegen ihr Vorgehen haben nun viele Menschen demonstriert – auch in Deutschland.

In mehr als tausend US-Städten und auch in Europa haben am Samstag Demonstrationen gegen US-Präsident Donald Trump und seinen Berater Elon Musk stattgefunden. Dazu hatten sich im Vorhinein mehr als 500.000 Menschen angekündigt. In der US-Hauptstadt Washington versammelten sich Tausende Menschen auf der National Mall, um unter dem Motto "Finger weg!" gegen die Regierungspolitik von Donald Trump zu protestieren. Der Protest war von einem losen Bündnis linker Gruppen organisiert worden, das landesweit zu Kundgebungen aufgerufen hatte. Die Demonstrierenden trugen Schilder mit Aufschriften wie "Nicht mein Präsident!", "Finger weg vom Rechtsstaat" und "Hört auf, Amerika zu zerstören". Die Veranstalter sprachen von "Millionen" Teilnehmern bei insgesamt mehr als 1.300 Versammlungen. Offizielle Zahlen oder Schätzungen gab es nicht.

Video | Reporter vor Ort: Die Wut der Demonstranten richtet sich nicht nur gegen Donald Trump. Player wird geladen Quelle: t-online

Seit seiner erneuten Amtsübernahme am 20. Januar 2025 verfolgt Trump eine umfassende politische Neuausrichtung. Dazu gehören unter anderem Massenentlassungen von Bundesbediensteten, die Einstellung von Hilfsprogrammen sowie eine aggressive Zollpolitik. Gerichte kamen zu dem Schluss, dass Trump dabei mehrfach seine verfassungsmäßigen Kompetenzen überschritten habe. Im Zentrum der Kritik stand neben Trump auch dessen Berater Elon Musk. Der Tesla-Chef kürzt im Auftrag des Präsidenten staatliche Behörden und Programme radikal zusammen.

Widerstand gegen Trump-Regierung

Laut der Nachrichtenagentur Reuters wurden am Samstag insgesamt 1.200 Demonstrationen in allen 50 Bundesstaaten abgehalten. Ezra Levin, Mitbegründer der Organisation Indivisible, sagte: "Dies ist eine enorme Demonstration, die eine sehr klare Botschaft an Musk und Trump sendet: Wir wollen nicht, dass sie unsere Demokratie, unsere Gemeinden, unsere Schulen, unsere Freunde und unsere Nachbarn in die Hände bekommen."

Größere Kundgebungen wurden auch in anderen US-Städten wie New York, Chicago und Los Angeles gemeldet. Beobachter erwarteten die größten Proteste gegen Trump seit dessen Amtsantritt. Zwar war mit weniger Teilnehmern gerechnet worden als beim "Women's March" 2017, als allein in Washington eine halbe Million Menschen demonstrierten. Dennoch galt der Aktionstag als ein deutliches Signal des Widerstands gegen die neue Regierung.

Loading... Embed

"Wir werden uns nicht setzen, wir werden nicht schweigen, und wir werden nicht weggehen", sagte der Bürgerrechtsaktivist Graylan Hagler laut AFP. Und eine 66-jährige Demonstrantin namens Jane Ellen Saums erklärte: "Es ist äußerst besorgniserregend zu sehen, was mit unserer Regierung passiert, und dass die Gewaltenteilung vollkommen überrannt wird."

Auch in Berlin Proteste gegen Tesla