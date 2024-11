Zum zweiten Mal ist ein Haus des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu Ziel eines Angriffs geworden. Am Samstag landeten Leuchtraketen im Hof.

Im Hof vor der Privatresidenz des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Caesarea sind am Samstagabend zwei Leuchtraketen gelandet. Polizei und Inlandsgeheimdienst Schin Bet sprachen in einer gemeinsamen Erklärung von einem "ernsten Zwischenfall" und einer "gefährlichen Eskalation". Netanjahu und seine Familie seien zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht im Haus gewesen.