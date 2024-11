Jair Bolsonaro, ehemaliger Präsident Brasiliens, sieht in Donald Trumps Wahlsieg ein Zeichen. Er will den vermeintlichen Schwung aus Nordamerika für sich nutzen.

Nach der Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident hofft der auch als "Tropen-Trump" bezeichnete brasilianische Ex-Staatschef Jair Bolsonaro auf eine Rückkehr an die Spitze seines Landes. "Trump ist zurück, und das ist ein Zeichen, dass auch wir zurückkommen werden", sagte der 69-Jährige dem "Wall Street Journal" ("WSJ") in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Interview.

Bolsonaro bestätigte darin, bei der brasilianischen Präsidentschaftswahl 2026 erneut kandidieren zu wollen. Es sei Zeit für "MAAGA", also "Make All Americas Great Again" (Macht alle Amerikas wieder großartig), sagte der Rechtspopulist der Zeitung unter Anspielung auf Trumps Wahlkampfslogan "Make America Great Again".