Das Verfassungsgericht in Georgien hat einen Antrag auf Annullierung des Ergebnisses der Parlamentswahl zurückgewiesen. Das Gericht erklärte am Dienstag, es habe die Klagen nicht angenommen. Die Moskau-freundliche Regierungspartei Georgischer Traum hatte laut offiziellem Ergebnis eine deutliche Mehrheit bei der Wahl von rund 54 Prozent errungen, die Opposition spricht jedoch von Wahlbetrug.

Die Lage in der ehemaligen Sowjetrepublik ist seit der Parlamentswahl vom 26. Oktober daher angespannt. Das Wahlergebnis löste Proteste aus. Die prowestliche Opposition und die proeuropäische Präsidentin Salome Surabischwili erkennen das Ergebnis nicht an und fordern eine Wiederholung der Wahl.

Gewalt in Georgien eskaliert

In den vergangenen Tagen ist die Gewalt weiter eskaliert. Bei erneuten proeuropäischen Protesten in Georgien sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 26 Menschen verletzt worden. Bei den Verletzten, die in medizinische Einrichtungen gebracht wurden, handele es sich um 23 Demonstranten und drei Polizisten, erklärte das Ministerium am Dienstag.