Saar-Landtag wird Teil der Frankophonie

Aktualisiert am 04.12.2024 - 13:04 Uhr

Aktualisiert am 04.12.2024 - 13:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Landtag des Saarlandes will künftig zu jenen Parlamenten gehören, für die die französische Sprache von besonderer Bedeutung ist. Das Landesparlament beschloss in Saarbrücken einstimmig, bei der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (APF) einen Antrag auf Vollmitgliedschaft einzureichen. Dazu hatte die APF den Landtag eingeladen.

Eine ganz besondere Geschichte

Landtagspräsidentin Heike Winzent (SPD) verwies darauf, dass die erste saarländische Verfassung von 1947 sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache verfasst worden sei. "Heute liegt es an uns, diese frankophone Tradition fortzuschreiben."