Israel billigt Investitionsplan für besetzte Golanhöhen

Aktualisiert am 15.12.2024 - 16:08 Uhr

Nach dem Umsturz in Syrien war Israel auf den Golanhöhen - ein strategisch wichtiges Felsplateau - in eine Pufferzone im Grenzgebiet eingerückt. Israel will die Bevölkerung auf dem Golan verdoppeln.