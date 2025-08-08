Doch sorgen sich israelische Militärexperten um die eigenen Soldaten, die mit einem Häuserkampf in verminten Stadtgebieten konfrontiert sein dürften. Ihrer Ansicht nach hat die Hamas, obwohl geschwächt, wahrscheinlich ausreichend Zeit gefunden, um Sprengstoff und Fallen zu platzieren. Bereits am Donnerstag hatte die Terrorgruppe erklärt: "Der Gazastreifen wird unbesiegbar bleiben, und jeder Versuch, die Aggression gegen das palästinensische Volk zu eskalieren, wird die Besatzer teuer zu stehen kommen."

So erhält Netanjahu für seinen Plan auch Kritik aus der eigenen Armee. Generalstabschef Eyal Zamir erklärte: "Die Besetzung des Gazastreifens würde Israel in ein schwarzes Loch ziehen – mit der Verantwortung für zwei Millionen Palästinenser, einem jahrelangen Säuberungseinsatz, der Gefahr von Guerillakrieg und – am gefährlichsten – einer Bedrohung für die Geiseln."

Die Kritik an Netanjahus Vorgehen wird mit jedem israelischen Opfer steigen.

Tot oder lebendig – Rückkehr der Geiseln

Die Hamas nahm am 7. Oktober 251 israelische Geiseln gefangen. Rund fünfzig von ihnen befinden sich auch 22 Monate nach dem Terrorüberfall noch in der Gewalt der radikalislamischen Miliz, davon sollen noch zwanzig am Leben sein.

Zuletzt veröffentlichten die Hamas Propaganda-Videos von zwei Geiseln. Dort sind der Deutsch-Israeli Rom Braslavski, 21 Jahre alt, und Evjatar David, 24 Jahre alt, abgemagert und ausgezehrt zu sehen.

Netanjahu begründete sein jüngstes Vorgehen auch damit, diese Geisel befreien zu wollen. Israelische Medien zitierten einen Offiziellen mit den Worten: "Wenn wir jetzt nicht handeln, werden die Geiseln verhungern und Gaza wird unter der Herrschaft der Hamas bleiben." Die Armeeführung um Generalstabschef Zamir sieht aber auch hier das Risiko, dass die Geiseln durch die Ausweitung der Kämpfe in Gefahr geraten und von ihren Entführern getötet werden könnten.

Auch Angehörige der Entführten sprachen sich immer wieder gegen militärische Befreiungsversuche aus. Sie drängen stattdessen auf eine Einigung zur Beendigung des Kriegs.

Lage der Zivilbevölkerung

Der Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts sieht auch vor, "humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung außerhalb der Kampfgebiete sicherzustellen".