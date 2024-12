Trump will "Transgender-Irrsinn" stoppen

Aktualisiert am 23.12.2024 - 05:11 Uhr

Aktualisiert am 23.12.2024 - 05:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump lässt sich von Kritik an gesellschaftlicher Stigmatisierung nicht beeindrucken. (Quelle: Rick Scuteri/FR157181/AP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trump hält nicht viel davon, Transgender vor Diskriminierung zu schützen. Und betont, unter seiner Regierung würden in den USA nur zwei Geschlechter anerkannt: männlich und weiblich.

Der designierte US-Präsident Donald Trump lässt sich von Kritik an gesellschaftlicher Diskriminierung nicht beeindrucken und hat erneut angekündigt, "Transgender-Irrsinn" in den Vereinigten Staaten zu stoppen. Er werde Verordnungen unterschreiben, "um die sexuelle Verstümmelung von Kindern zu beenden" und um Transgender aus dem Militär, aus Grundschulen, Mittelschulen und Gymnasien zu verbannen, sagte der Republikaner beim "AmericaFest" in der Stadt Phoenix im Bundesstaat Arizona. "Und wir werden Männer aus dem Frauensport heraushalten."