Das größte seiner Art weltweit: China weiht neues Kriegsschiff ein

Aktualisiert am 27.12.2024 - 11:34 Uhr

Aktualisiert am 27.12.2024 - 11:34 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Sichuan: China hat am Freitag in Shanghai sein erstes Amphibienschiff der neuen Generation vom Typ 076 zu Wasser gelassen. (Quelle: Li Yun/XinHua/dpa/dpa-bilder)

Peking steckt seit Jahren viel Geld in den Ausbau seiner Marine. Experten hatten schon länger ein nun getauftes Kriegsschiff unter Beobachtung. Was ist von dem Riesen zu erwarten?

Experten beobachteten den Bau der "Sichuan" schon länger. Im August beschrieb das in Washington ansässige Center for Strategic and International Studies (CSIS) das Schiff auf Grundlage von Satellitenbildern als weltweit größtes amphibisches Angriffsschiff. Diese verfügen anders als Flugzeugträger auch über Landungsboote, mit denen Soldaten und Ausrüstung Küsten erreichen können.