Südkorea: Anhänger Yoons wollen Festnahme verhindern

Ermittler in Südkorea wollen den suspendierten Präsidenten festnehmen und befragen. Viele Menschen treibt dies auf die Straße. Zuvor hatte sich Yoon mit einer Botschaft an seine Anhänger gewandt.

Yoon hatte Yonhap zufolge am Neujahrstag in einer Botschaft an seine Gefolgsleute davon gesprochen, dass innere und äußere Kräfte die Souveränität Südkoreas verletzten und das ostasiatische Land in Gefahr sei. "Mit euch werde ich bis zum Ende dafür kämpfen, das Land zu beschützen", sagte er demnach. Am Donnerstag demonstrierten zahlreiche Menschen vor dem Amtssitz, wie im südkoreanischen Fernsehen zu sehen war.