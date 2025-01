Israel: Iranische Raketenfabrik in Syrien zerstört

Aktualisiert am 02.01.2025 - 17:22 Uhr

Ein israelisches Kommando-Unternehmen ist nach Armee-Angaben im September mit Hubschraubern tief in syrisches Territorium geflogen, um eine iranische Raketenfabrik zu zerstören. (Quelle: Matias Delacroix/AP/dpa/dpa-bilder)

Die israelische Armee will den Waffenschmuggel an die Hisbollah unterbinden. Vor einigen Monaten war sie deshalb tief in syrischem Gebiet sogar mit Bodentruppen im Einsatz.