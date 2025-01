Aktualisiert am 07.01.2025 - 07:07 Uhr

Aktualisiert am 07.01.2025 - 07:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nordkorea will mit neuartigem Kriegsgerät seine Feinde abschrecken. Doch dabei neigt das Regime von Kim Jong Un wohl zur Übertreibung.

Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine Rakete getestet. Die bereits am Montag abgefeuerte "Hyperschallrakete" habe eine Höhe von knapp 100 Kilometern und eine Reichweite von 1.500 Kilometern erreicht, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Das südkoreanische Militär nannte diese Behauptung eine "Täuschung", wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

Nordkorea könnte Machtvakuum in Seoul ausnutzen

Derzeit besucht US-Außenminister Antony Blinken die Region und traf am Montag unter anderem seinen südkoreanischen Kollegen Cho Tae Yeol. Südkorea befindet sich nach der Suspendierung von Präsident Yoon Suk Yeol in einer Staatskrise. Experten warnten wiederholt vor der Gefahr, dass Nordkorea das Machtvakuum in Seoul ausnutzen könnte.