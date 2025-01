Blick auf den Palace of Westminster und Big Ben (Archivbild): Das britische Parlament hat eine Bar wegen des Verdachts auf Manipulation von Getränken geschlossen. (Quelle: via imago-images.de/imago)

Nach Vorwürfen einer Mitarbeiterin wird eine der Bars im Londoner Parlament vorübergehend geschlossen. Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass der Frau etwas in den Drink gemischt worden sein könnte. Die "Strangers' Bar" bleibe von Montag an geschlossen, während Sicherheitsvorkehrungen überprüft würden, bestätigte das Unterhaus.

In dem berühmten Gebäude an der Themse – dem Palace of Westminster – gibt es mehrere Cafés und Bars.