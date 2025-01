Elon Musk: Der Milliardär besuchte im vergangenen Jahr die Gedenkstätte in Auschwitz (Quelle: IMAGO/Andrzej Rudiak/imago)

Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat Aussagen des US-Milliardärs Elon Musk beim AfD-Wahlkampfauftakt gerügt. Der Leiter widersprach Musks Botschaft in einem Beitrag auf X. Auch ein mächtiger Freund von Musk drückte öffentlich seinen Widerspruch aus.

Am Samstag ließ sich der Tesla-Chef live per Video in die Veranstaltungshalle nach Halle (Saale) zuschalten. Unter dem Jubel der nach Parteiangaben etwa 4.500 AfD-Anhänger sagte Musk: "Kinder sollten nicht für die Sünden ihrer Eltern, geschweige denn für die ihrer Urgroßeltern verantwortlich gemacht werden." Es würde zu viel Fokus auf der Schuld der Vergangenheit gelegt werden. "Das müssen wir hinter uns lassen", rief der Milliardär den Parteianhängern zu.