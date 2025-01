Trump-Regierung drängt Bundesbedienstete zu Kündigung

Aktualisiert am 29.01.2025 - 17:50 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump will den Staatsapparat umkrempeln. (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Donald Trump will Regierungsausgaben kürzen - und vor allem will er Mitarbeiter loswerden, die nicht auf Linie sind. Dazu geht er nun einen ungewöhnlichen Schritt.

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump drängt im großen Stil Bundesbedienstete dazu, zu kündigen und freiwillig ihren Posten zu räumen. Mitarbeiter von Ministerien und Behörden erhielten eine entsprechende Mail mit dem Betreff "Weggabelung". Darin wird beschrieben, dass künftig ein anderer Kurs in der Regierung gelte, wonach unter anderem Loyalität, mehr Leistung und striktes Arbeiten im Büro gefragt seien. Wer diesen Weg nicht mitgehen wolle, könne bis Ende September - unabhängig von der tatsächlichen Arbeitslast - voll weiterbezahlt werden und dann ausscheiden.

In der Mail wird betont, dass der Staatsapparat an vielen Stellen schlanker werden solle. Wer das Angebot nicht annehme, erhalte keine Garantie dafür, dass seine Stelle erhalten bleibe. Die E-Mail sei an etwa 2,3 Millionen Beschäftigte verschickt worden, berichtete die "Washington Post". Es sei der bisher umfassendste Versuch, den Staatsapparat zu verkleinern.