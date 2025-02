Trump: Ukraine kann Nato-Beitritt vergessen

Aktualisiert am 26.02.2025 - 19:35 Uhr

Aktualisiert am 26.02.2025 - 19:35 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Das von Russland angegriffene Land will unter den Verteidigungsschirm der Nato. Der US-Pr├Ąsident sagt deutlich, was er davon h├Ąlt.

Die Debatte ├╝ber den Betritt in das Verteidigungsb├╝ndnis sei "wahrscheinlich der Grund gewesen, warum die ganze Sache angefangen hat", so Trump wohl mit Blick auf den russischen Angriffskrieg.

Die Ukraine strebt mit Nachdruck in die Nato. Sie verteidigt sich seit drei Jahren mit westlicher Hilfe gegen die russische Invasion.

Russland gibt immer wieder an, sich durch die Nato in seiner Sicherheit bedroht zu sehen. Mit dieser Begr├╝ndung f├╝hrt Moskau auch den Krieg gegen die Ukraine, um eine Mitgliedschaft des Landes in dem B├╝ndnis zu verhindern.