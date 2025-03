Kreml begrüßt Aussetzung der US-Militärhilfe für die Ukraine

Im Kreml in Moskau kommt die Aussetzung der US-Militärhilfe für die Ukraine gut an. (Archivbild) (Quelle: Ulf Mauder/dpa/dpa-bilder)

Die USA setzten die Militärhilfe für die Ukraine aus. In Moskau kommt das erwartungsgemäß gut an.

Russland hofft auf Ende der US-Sanktionen

Kritik am EU-Vorgehen

Kritisch äußerte sich Peskow einmal mehr zur Diskussion in der EU, eingefrorenes russisches Staatsvermögen, das vor allem in Belgien lagert, zu beschlagnahmen und als Hilfe für die Ukraine auszuzahlen. Der Kremlsprecher warnte, dass sich dies äußerst negativ auswirken werde auf das Investitionsklima in der EU, wenn Anleger solche unrechtmäßige Beschlagnahmung fürchten müssten. Bereits am Vortag hatte Peskow für diesen Fall mit gerichtlichen Schritten gedroht.