Macron: Nächste Woche Treffen zu Friedenstruppen für Ukraine

Frankreichs Präsident Macron will bei einem Friedensschluss in der Ukraine als Sicherheitsgarantie auch Truppen dorthin entsenden. (Archivbild) (Quelle: Sarah Meyssonnier/Reuters Pool/AP/dpa/dpa-bilder)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron plant in der kommenden Woche ein internationales Treffen zur möglichen Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine. "Damit die Ukraine nach einem Friedensschluss nicht wieder von Russland überfallen wird, müssen wir sie darauf vorbereiten", sagte Macron am Abend in einer Fernsehansprache. "Nächste Woche werden wir in Paris die Generalstabschefs der Länder versammeln, die ihre Verantwortung in dieser Hinsicht wahrnehmen."