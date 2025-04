Trump droht China mit weiterem Zollaufschlag von 50 Prozent

US-Präsident Donald Trump droht China mit weiteren Zöllen in Höhe von 50 Prozent, sollte das Land seine Vergeltungszölle gegen US-Waren nicht zurücknehmen. Das schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social . Alle Verhandlungen mit Peking über die Zölle würden abgebrochen. Mit allen anderen von US-Zöllen betroffenen Ländern sollten die Gespräche nun beginnen, so Trump.

Die USA hatten vorigen Mittwoch Zölle auf chinesische Waren in Höhe von 34 Prozent angekündigt . China reagierte darauf mit Gegenzöllen in derselben Höhe auf US-Waren. Aus Trumps jüngster Mitteilung geht nicht hervor, ob die möglichen neuen Zölle in Höhe von 50 Prozent sich auf die bereits erhobenen 34 Prozent Zölle beziehen oder ob die US-Zölle auf dann 84 Prozent steigen sollen.

EU hofft weiter auf Verhandlungen

Am Dienstag sollen erste Gegenzölle der EU auf US-Produkte in Kraft treten. Bei diesen handelt es sich um eine Reaktion auf die von den USA verhängten Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus der EU in Höhe von 25 Prozent. Die EU erhebt nun ihrerseits Sonderzölle auf US-Produkte wie Jeans, Bourbon-Whiskey, Motorräder und Erdnussbutter. Eine endgültige Einigung auf die Liste der betroffenen Waren solle am Mittwoch dieser Woche erfolgen, teilte der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic mit.