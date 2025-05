Kritik an rechtem Milliardär

Bill Gates hat Elon Musks Rolle als enger Vertrauter des US-Präsidenten Donald Trump aufs Schärfste kritisiert. In einem Interview mit der "New York Times" sagte Gates, die drastischen Einsparungen bei der US-Entwicklungshilfe-Organisation USAID könnten den Tod von Millionen Kindern zur Folge haben.

Gates betonte, dass ohne eine Kehrtwende bei den US-Hilfen die Zahl der jährlich in armen Ländern sterbenden Kinder von fünf auf sechs Millionen steigen werde. Eigentlich hätte es in den kommenden Jahren einen Rückgang auf vier Millionen Todesfälle geben sollen. "Wegen dieser Kürzungen werden Millionen Kinder mehr sterben", sagte Gates wörtlich.

Er habe keinen Zweifel daran, dass Musk direkt an den Kürzungen beteiligt ist: "Er ist derjenige, der das Budget von USAID gekürzt hat." Musk selbst reagierte auf die Vorwürfe auf seiner Online-Plattform X und schrieb: "Gates ist ein riesiger Lügner."

Trump soll für weitere Kürzungen verantwortlich sein

Elon Musk , der unter anderem Tesla und SpaceX leitet, soll laut Gates nicht nur USAID betroffen haben. Nach seinem finanziellen Engagement für Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf im vergangenen Jahr, bei dem er über 250 Millionen Dollar investierte, habe Trump ihm die Kürzungen von Regierungsausgaben übertragen. In diesem Zusammenhang habe Musk auch USAID "in den Holzhäcksler" geworfen, wie er es selbst formulierte.

Musk, dessen Vermögen auf mehr als 300 Milliarden Dollar geschätzt wird, hat sich ursprünglich der "The Giving Pledge"-Initiative angeschlossen, die von Gates und Warren Buffett ins Leben gerufen wurde. Diese verpflichtet reiche Menschen dazu, große Teile ihres Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden – auch posthum. Gates deutete an, dass Musk vielleicht noch ein großer Philanthrop werden könnte: "Wer weiß? Er könnte noch zu einem großen Philanthropen werden", sagte Gates.

Gates selbst hat große Teile seines Vermögens in seine eigene Stiftung eingebracht und plant, diese in den nächsten 20 Jahren vollständig auszugeben. Die Gesamtausgaben seiner Stiftung könnten in diesem Zeitraum über 200 Milliarden Dollar erreichen.