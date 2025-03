Putin gibt US-Gesandtem Botschaft für Trump mit

Aktualisiert am 14.03.2025 - 11:42 Uhr

Aktualisiert am 14.03.2025 - 11:42 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Putin sagt zu einer Waffenruhe in der Ukraine klar "Ja, aber". (Quelle: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/dpa-bilder)

Ein Unterhändler von US-Präsident Trump sollte Moskau zu einer Waffenruhe in der Ukraine bewegen. Nach langem Schweigen äußert sich der Kreml nun zum Treffen - bleibt bei Ergebnissen aber vage.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben des Kremls den US-Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau empfangen. Das Treffen habe am späten Donnerstagabend stattgefunden, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow nach der Abreise des Amerikaners mit. In der Debatte über eine mögliche Feuerpause im Ukrainekrieg habe Witkoff der russischen Seiten "zusätzliche Informationen" überbracht.