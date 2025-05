Niederlassung von CustomCells in Tübingen: Nun ist das Unternehmen insolvent. (Quelle: ULMER via www.imago-images.de/imago)

Der norddeutsche Batterieproduzent CustomCells hat Insolvenz beantragt. Das Amtsgericht Kiel eröffnete am 29. April ein vorläufiges Verfahren über die CustomCells Itzehoe GmbH, wie das Unternehmen mitteilte. Auch der Standort in Tübingen (Baden-Württemberg) ist davon betroffen. Die finanziellen Probleme des Unternehmens sind eng mit der Pleite seines früheren Großkunden Lilium verbunden . CustomCells hatte seit 2021 Batteriezellen für den Flugtaxi-Hersteller geliefert und blieb auf offenen Forderungen in zweistelliger Millionenhöhe sitzen.

200 Mitarbeiter vorerst abgesichert

Die Verbindung zu Lilium spielte in dieser Entwicklung eine wichtige Rolle, auch wenn sie nicht der einzige Faktor war. Nach der ersten Lilium-Insolvenz versuchte sich CustomCells über eine Beteiligung an der neuen Eigentümerstruktur des Flugtaxiunternehmens abzusichern. Als jedoch auch die neu gegründete Lilium-Holding im Februar zahlungsunfähig wurde, bedeutete das für den Batteriehersteller den kompletten Ausfall seiner Forderungen. Das belastete nicht nur die Liquidität, sondern untergrub auch das Vertrauen potenzieller Investoren.

Trotz der Insolvenz läuft der Geschäftsbetrieb derzeit weiter. Die Gehälter der rund 200 Mitarbeitenden sind nach Angaben des Unternehmens bis Ende Juni über das Insolvenzgeld gesichert. Das Verfahren wird von Rechtsanwalt Malte Köster aus der Kanzlei WillmerKöster begleitet, der gemeinsam mit der Geschäftsführung einen neuen Investorenprozess starten will. Die Holdinggesellschaft von CustomCells sei nach Unternehmensangaben nicht von der Insolvenz betroffen. Sie bündelt unter anderem die Werke in Itzehoe und Tübingen sowie Beteiligungen an Partnerfirmen in der Batterieentwicklung.